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Джастин Клюйверт: «Я состою в команде Месси, но для меня примером для подражания является Роналду»
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Джастин Клюйверт: «Я состою в команде Месси, но для меня примером для подражания является Роналду» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов Джастин Клюйверт рассказал, почему на поле и за его пределами хочет быть похожим на нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Мой отец для меня является примером для подражания, но таковым также является Криштиану Роналду, в том числе за то, что он делает за пределами поля. Криштиану думает не только о себе, но и о других. Он занимается благотворительностью, является настоящим профессионалом. Я могу у него этому поучиться, ведь сам хочу быть таким.
Я состою в команде Месси. Это лучший футболист в мире, но для меня примером для подражания является Роналду. Уверен, Месси тоже упорно работает, но мне импонирует то, как Криштиану умеет донести свой посыл через социальные сети», — цитирует Клюйверта Goal.
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