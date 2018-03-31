Джастин Клюйверт: «Я состою в команде Месси, но для меня примером для подражания является Роналду»

«Мой отец для меня является примером для подражания, но таковым также является Криштиану Роналду, в том числе за то, что он делает за пределами поля. Криштиану думает не только о себе, но и о других. Он занимается благотворительностью, является настоящим профессионалом. Я могу у него этому поучиться, ведь сам хочу быть таким.

Я состою в команде Месси. Это лучший футболист в мире, но для меня примером для подражания является Роналду. Уверен, Месси тоже упорно работает, но мне импонирует то, как Криштиану умеет донести свой посыл через социальные сети», — цитирует Клюйверта Goal.