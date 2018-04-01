Гол Карлссона помог «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе»

«Вегас Голден Найтс» дома одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Об этом сообщает ТАСС.

Лучшим игроком встречи стал нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон , на счету которого решающая шайба в меньшинстве и одна голевая передача. В составе победителей забитыми шайбами отметились Ши Теодор, Оскар Линдберг и Вильям Карлссон, у проигравших голы забили Джо Павелски и Марк-Эдуард Власич.

НХЛ — регулярный чемпионат

Вегас Голден Найтс (Парадайс) — Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) — 3: 2 (1:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Теодор (Карлссон, Энгелланд) — 02:21 (5x5)

1:1 — Павелски (Майер, Донской) — 07:14 (5x5)

2:1 — Линдберг (Теодор) — 23:03 (5x5)

2:2 — Власич (Павелски, Браун) — 29:50 (6x5)

3:2 — Карлссон — 48:35 (4x5)