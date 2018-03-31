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Юпп Хайнкес: «Левандовски останется в „Баварии“ и побьет мой рекорд по голам в бундеслиге»
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Юпп Хайнкес: «Левандовски останется в „Баварии“ и побьет мой рекорд по голам в бундеслиге» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что форвард Роберт Левандовски не покинет команду в ближайшее время. Он убежден, что поляк отыграет за мюнхенцев еще минимум два-три года и обойдет его по количеству голов в бундеслиге. Напомним, контракт 29-летнего Левандовски с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года.
— Испанские СМИ много спекулируют на тему ухода Левандовски из «Баварии», — приводит Kicker слова Хайнкеса. — Думаю, что он останется в команде еще минимум на два-три года и побьет мой рекорд по количеству забитых мячей в бундеслиге.
Хайнкес является третьим бомбардиром в истории бундеслиги, забив 220 голов в 369 матчах. В активе Левандовски 174 мяча в 252 играх. Лучшим бомбардиром за всю историю лиги является Герд Мюллер, забивший 365 голов в 427 матчах.
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