Юпп Хайнкес: «Левандовски останется в „Баварии“ и побьет мой рекорд по голам в бундеслиге»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что форвард Роберт Левандовски не покинет команду в ближайшее время. Он убежден, что поляк отыграет за мюнхенцев еще минимум два-три года и обойдет его по количеству голов в бундеслиге. Напомним, контракт 29-летнего Левандовски с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года.

— Испанские СМИ много спекулируют на тему ухода Левандовски из «Баварии», — приводит Kicker слова Хайнкеса. — Думаю, что он останется в команде еще минимум на два-три года и побьет мой рекорд по количеству забитых мячей в бундеслиге.