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«Спартак» — «Тосно»: онлайн трансляция в 19.00
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«Спартак» — «Тосно»: онлайн трансляция в 19.00 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Сегодня, 31 марта, московский "Спартак" в рамках 24-го тура чемпионата России дома сыграет с «Тосно». Действующие чемпионы с 44-мя очками занимают второе место, у столичного «Локомотива», который сегодня неожиданно проиграл «Амкару» (1:2), 49 баллов. Игра «Спартака» с «Тосно» пройдет в Москве на «Открытые Арене» и стартует в 19.00 по местному времени.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Спартак» — «Тосно».
Сразу после игры на сайте вас будут ждать обзор игры (видео), разбор действия футболистов, комментарии участников встречи, тренеров и наших лучших авторов.
"Спартак" — «Тосно»: прямая трансляция.
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