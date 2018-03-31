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«Спартак» — «Тосно»: прямая трансляция в 19.00
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«Спартак» — «Тосно»: прямая трансляция в 19.00 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Сегодня «Спартак» в рамках 24-го тура премьер-лиги на своем поле примет «Тосно». Красно-белые с 44-мя очками перед встречей с командой из Ленинградской области занимают второе место, у столичного «Локомотива», который сегодня сенсационно уступил «Амкару» (1:2) 49 баллов. Игра «Спартака» с «Тосно» пройдет в Москве на «Открытые Арене» и стартует в 19.00 по местному времени времени.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Спартак» — «Тосно».
Сразу после игры на сайте вас будут ждать обзор игры (видео), разбор действия футболистов, комментарии участников встречи, тренеров и наших лучших авторов.
"Спартак" — «Тосно»: прямая трансляция.
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