«Спартак» — «Тосно»: прямая трансляция в 19.00

Сегодня «Спартак» в рамках 24-го тура премьер-лиги на своем поле примет «Тосно». Красно-белые с 44-мя очками перед встречей с командой из Ленинградской области занимают второе место, у столичного «Локомотива», который сегодня сенсационно уступил «Амкару» (1:2) 49 баллов. Игра «Спартака» с «Тосно» пройдет в Москве на «Открытые Арене» и стартует в 19.00 по местному времени времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Спартак» — «Тосно».

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"Спартак" — «Тосно»: прямая трансляция.