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Экс-президент Киргизии возглавил крупнейшую партию страны
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Экс-президент Киргизии возглавил крупнейшую партию страны 

Российская Газета 54 минуты назад
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вернулся в большую политику и возглавил крупнейшую в республике политическую организацию — Социал-демократическую партию (СДПК). Состоявшийся сегодня съезд СДПК выбрал его лидером партии.
Напомним, Алмазбек Атамбаев покинул пост президента осенью прошлого года после победы на выборах его преемника — действующего ныне президента Сооронбая Жээнбекова. Чуть позже Атамбаев заявил, что намерен вновь заняться политикой и партийным строительством. По его словам, он собирается подготовить СДПК к следующим парламентским выборам.
Выступая сегодня на пресс-конференции, организованной после съезда, Атамбаев заявил, что вернулся в политику в том числе для того, чтобы помочь Сооронбаю Жээнбекову.
— В ближайшие два года будет завершен переход к парламентской республике, — подчеркнул Атамбаев. — Это очень сложный период и поэтому наша задача — помочь действующему президенту. Сооронбай Шарипович — мой старый друг, и ему досталась тяжелая доля. После вступления в силу поправок в Конституцию в декабре прошлого года практически начался переход от президентско-парламентской системы к парламентскому правлению. Это, конечно, большое испытание для любого президента. Историческая миссия Жээнбекова — не только просто передать полномочия, уйти, как это сделал я, но и изменить систему.
— Считаю, что помогать надо, не восхваляя любой шаг и действие, а говоря неприятные, жесткие слова, — добавил Атамбаев. — Благодарен, что Сооронбай Шарипович выслушивает их. Мы должны оградить его от подхалимов и угодников. Но направлять, конечно, я Жээнбекова не буду. Он глава государства. Но мой долг дать ему совет, если он, конечно, спросит.
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