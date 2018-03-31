Буффон назвал лучшего плеймейкера за время своей карьеры 

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал лучшего плеймейкера, с которым он сталкивался за время своей карьеры.
"Лучший игрок, с которым я играл? На этот вопрос очень сложно ответить. Я играю уже 23 года, за это время я встречал много отличных игроков, и я играл в фантастических командах, я могу забыть кого-то. Я предпочитаю вспомнить игрока, с которым я никогда не играл — это Зинедин Зидан. Как плеймейкер, он был лучшим. Я никогда не играл с ним, к сожалению, потому что он покинул «Юве», когда я приехал. Мы играли друг против друга много раз на международном уровне, но мы никогда не играли в одной команде", — цитирует 40-летнего вратаря «старой сеньоры» Le 10 Sport.