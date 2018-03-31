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Никола Максимович: «Приезжаешь на матч и не знаешь, состоится он или нет»
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Никола Максимович: «Приезжаешь на матч и не знаешь, состоится он или нет» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Защитник «Спартака» Никола Максимович в интервью клубной пресс-службе отметил, что морозы влияют на его психологическое состояние. Он добавил, что плотный график не позволяет ему лучше узнать Москву.
— Ваше арендное соглашение со «Спартаком» рассчитано до конца нынешнего сезона. Какие у вас планы на ближайшие пару месяцев?
— Выиграть все оставшиеся в сезоне матчи. Побороться за титул в чемпионате и Кубке страны, — сказал Максимович. — Приложу к этому все усилия. Мне очень приятно, что болельщики столь тепло нас поддерживают. Хочется их порадовать. А еще, если говорить о жизни в целом, то мечтаю успеть посмотреть Москву. Большой интересный город. Но пока из-за плотного графика сделать это не удается. Хотя уже отметил для себя, что русские и сербы похожи. Такие же душевные люди.
— В общем, чтобы полностью освоиться в Москве, вам не хватает только сербских чевапчичей?
— Точно. Это мясное блюдо люблю. Но я православный, а сейчас идет пост. Поэтому уже несколько недель ем одну только рыбу. Да, пост строгий. Для профессионального футболиста особенно. Однако пока держусь.
— С религиозными ограничениями справляетесь. А с погодными? Каково было играть в морозы и снег?
— Нелегко. Даже психологически: приезжаешь на матч — и не знаешь, состоится он или нет, потому что стоят морозы. В Италии, конечно, в этом плане проще.
Сегодня «Спартак» сыграет с «Тосно» в рамках 24-го тура чемпионата России. Начало встречи в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры
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