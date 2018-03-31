Александр Бубнов: Предполагаю, что защитники «Спартака» вообще не знают, кто такой Погребняк

«В первом круге „Тосно“ вырвал ничью в меньшинстве, но у »Спартака" тогда были серьезные проблемы с составом. Сейчас будет совсем другая игра, ведь «Тосно» с тех пор сильно изменился. «Спартаку» нужно побеждать, чтобы бороться за чемпионство. Вполне реально, что они выиграют все оставшиеся матчи, ведь у них самых легкий календарь из конкурентов.

Много травмированных? Вряд ли это станет проблемой, у «Спартака» широкие возможности для ротации. Состав стабилен, в атаке у команды все в порядке, поэтому не думаю, что у «Тосно» много шансов.