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Александр Бубнов: Предполагаю, что защитники «Спартака» вообще не знают, кто такой Погребняк
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Александр Бубнов: Предполагаю, что защитники «Спартака» вообще не знают, кто такой Погребняк 

Советский спорт 36 минут назад
«В первом круге „Тосно“ вырвал ничью в меньшинстве, но у »Спартака" тогда были серьезные проблемы с составом. Сейчас будет совсем другая игра, ведь «Тосно» с тех пор сильно изменился. «Спартаку» нужно побеждать, чтобы бороться за чемпионство. Вполне реально, что они выиграют все оставшиеся матчи, ведь у них самых легкий календарь из конкурентов.
Много травмированных? Вряд ли это станет проблемой, у «Спартака» широкие возможности для ротации. Состав стабилен, в атаке у команды все в порядке, поэтому не думаю, что у «Тосно» много шансов.
У «Тосно» есть Погребняк, который, кстати, начинал в «Спартаке». Интрига! Для него это будет дополнительный стимул себя проявить, но «Спартаку» на это, конечно, все равно. Предполагаю, что защитники «Спартака» вообще не знают, кто это такой. Прогноз — 2:0", — передает слова Бубнова Sportbox.
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