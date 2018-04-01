Пол Мерсон: «Арсенал» обязан убрать «Сток» со своего пути на «Эмирейтс»

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Арсенал» — «Сток Сити», который состоится сегодня, 1 апреля. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

Ставки: победа «Арсенала» всухую за 2.30, победа «Арсенала» и с форой "-2,5 мяча" за 2.85.

«Сток Сити» сейчас просто ужасен. «Гончары» не выигрывали в АПЛ с 20 января, а последняя выездная победа датируется октябрём. Нет, у лондонцев хватает проблем, но такого соперника они обязаны убирать с пути, да ещё и на своём поле. На мой взгляд, вполне возможен разгром», — сказал Пол Мерсон.