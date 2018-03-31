Ещё
Пол Мерсон: таланта лидеров «МЮ» должно хватить для натужной победы над «Суонси»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пол Мерсон: таланта лидеров «МЮ» должно хватить для натужной победы над «Суонси» 

Чемпионат.com 29 минут назад
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Суонси Сити», который состоится сегодня, 31 марта. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Ставки: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за 1.70, победа «Манчестер Юнайтед» и ТМ 2,5 мяча за 2.50.
«Манчестер Юнайтед» просто не может разнести соперника. «Суонси» сидит за линией мяча всей командой, но у манкунианцев просто нет хитрости, чтобы уничтожать таких соперников. Я видел почти все матчи «МЮ» в этом сезоне, и они ни разу не наиграли на 5:0 или 6:0. «Дьяволы» плохо взламывают глубокую оборону, так что «Суонси» заставит «МЮ» помучиться. Но индивидуального таланта лидеров «МЮ» должно хватить для натужной победы», — сказал Пол Мерсон.
Чемпионат.com: последние новости
Грузин Давитадзе и шведка Стрениус победили на ЧЕ по тяжёлой атлетике Бегать не вредно: 100-летние бегуны установили мировые рекорды Павел Бучневич подрался с капитаном «Тампы» Стивеном Стэмкосом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»3
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
У WADA появился новый инструмент давления на РФ28
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение