Пол Мерсон: таланта лидеров «МЮ» должно хватить для натужной победы над «Суонси»

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ « Манчестер Юнайтед » — «Суонси Сити», который состоится сегодня, 31 марта. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ставки: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за 1.70, победа «Манчестер Юнайтед» и ТМ 2,5 мяча за 2.50.

«Манчестер Юнайтед» просто не может разнести соперника. «Суонси» сидит за линией мяча всей командой, но у манкунианцев просто нет хитрости, чтобы уничтожать таких соперников. Я видел почти все матчи «МЮ» в этом сезоне, и они ни разу не наиграли на 5:0 или 6:0. «Дьяволы» плохо взламывают глубокую оборону, так что «Суонси» заставит «МЮ» помучиться. Но индивидуального таланта лидеров «МЮ» должно хватить для натужной победы», — сказал Пол Мерсон.