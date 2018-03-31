Фабиу Коэнтрау: В Мадриде подумал, что разучился играть

Он по-прежнему принадлежит «Реалу» , с которым выиграл Лигу чемпионов. Но сегодня Фабиу Коэнтрау на правах аренды выступает за лиссабонский «Спортинг». В интервью испанской газете Marca защитник вспоминает взлеты и падения в Мадриде, жалуется на журналистов и утверждает, что снова в полном порядке.

«Я БЫЛ ГАДКИМ УТЕНКОМ»

— Как вам играется в Лиссабоне? Вы довольны? — Да, очень рад быть здесь, у меня все получается. Я в себе уверен, травмы, сильно мешавшие в «Реале», не беспокоят. Здесь я снова обрел уверенность в себе.

— У вас были звездный период в Мадриде, в финале Лиги чемпионов вы вышли в основе. Куда все это ушло? — Люди, когда критикуют, не обращают внимание на частности. На моей позиции в «Реале» всегда был Марсело. Мы говорим не о каком-то среднем игроке, а о Мар-се-ло! Хотя и я достаточно много успел сделать. В первый год мы выиграли чемпионат, я регулярно появлялся на поле: провел 30 с чем-то матчей. Второй сезон получился неудачным для всех, а в третьем, с Анчелотти, мы выиграли Лигу чемпионов. Это был великий сезон! А потом меня начали преследовать травмы. Но, в общем, считаю, что работал хорошо.

— Как-то вы признались, что чувствовали себя в «Реале» гадким утенком… — Так это правда! До сих пор так думаю. Первый и третий сезоне в клубе были очень хорошими. Я выходил в основе в матче против «Баварии» и в других сложных поединках. Знаю, многое не получалось, были плохие игры, про которые могу сказать, что недоработал. Но случались и моменты, когда все удавалось. Увы, никто не принимал это в расчет. Потому я себя и чувствовал гадким утенком. В любом случае это все меня уже не волнует, очень благодарен за удачные годы в Мадриде.

— Продолжаете общаться с кем-то из бывших партнеров по «Реалу»? — Я отлично ладил со всеми, не возникало никаких проблем. Сейчас единственный, с кем продолжаю общаться, — Криштиану. Он не только лучший игрок в мире, но и мой друг.

Фабиу Алешандри да Силва КОЭНТРАУ ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК, ЛЕВЫЙ ВИНГЕР РОДИЛСЯ 11 марта 1988 года в Вила-ду-Конди, Португалия. КАРЬЕРА Воспитанник клуба «Риу Ави». Выступал за «Риу Ави» (2005–2007, 2009), «Бенфику» (2007–2011, с перерывом), «Насьонал» (2008), «Сарагосу» (2008), «Реал» (2011–2015, 2016–2017), «Монако» (2015–2016). С июля 2017 года выступает за «Спортинг». ДОСТИЖЕНИЯ Чемпион Португалии (2009/10), двукратный обладатель Кубка португальской лиги (2009/10, 2010/11), чемпион Испании (2011/12), обладатель Кубка (2013/14) и Суперкубка Испании (2012), победитель Лиги чемпионов (2013/14), обладатель Суперкубка УЕФА (2014), победитель клубного чемпионата мира (2014). ЗА СБОРНУЮ ПОРТУГАЛИИ провел 52 матча, забил 5 мячей.

«НЕ ПОЕДУ В РОССИЮ — НИЧЕГО СТРАШНОГО»

— Каковы ваши отношения с наставником «Бенфики» Жоржи Жезуш? Вы жарко спорили с ним в начале сезона, тем не менее тренер вам доверяет. — Жезуш — очень важный человек в моей жизни. Он был моим тренером, когда мне было 19, именно он поставил меня на левый фланг. Сейчас я не сомневался: поработать с ним — наилучший вариант. Жезуш действительно верит в меня, а это одна из решающих вещей в футболе. По крайней мере, для меня. В «Реале» в последнем сезоне подобного не было. Не имею в виду, что Зизу мне не доверял. Он был очень классным тренером, могу сказать о нем только хорошее. Тот, кто говорит плохо о Зидане, не прав, ведь он выдающийся человек. За полтора года этот парень выиграл две Лиги чемпионов и чемпионат Испании — как можно оспаривать его работу? Когда слышу критику в его адрес, думаю, что футбольный мир очень печален. А у меня в Мадриде не все получалось, и просто необходимо было уйти, чтобы воскресить мою игру, восстановить доверие к себе.

— Лучшего Фабиу Коэнтрау мы всегда видели не в клубах, а в сборной Португалии. Более спокойного, более решительного. — Да, все потому, что в сборной очень верят в меня. Спросите любого футболиста, и он вам скажет то же, что и я: вера в свои силы — 50% успеха. В сборной я уверен в себе, я думаю: «Смотри-ка, еще не забыл, как играть в футбол!» В «Реале» же часто себя спрашивал: «Что происходит? Разучился играть, что ли?»

— Видите себя на чемпионате мира в России? — На данный момент моя цель — стать чемпионом со «Спортингом», помочь ему добиться всех поставленных целей, ведь клуб участвует сразу в трех турнирах. А чемпионат мира… Хочу, чтобы его выиграла сборная Португалии. Если смогу ей помочь, то буду там. Но если нет — ничего страшного.

— В недавнем матче с «Астаной» в Лиге Европы вы заплакали на скамейке запасных, вас утешал президент клуба… — Да, наш президент имеет такую человечную черту — ему нравится быть рядом с игроком. Когда он пришел меня обнять, я почувствовал эту теплоту. Люди судачат, но они не знают, что происходило со мной в тот день, не знают, о чем говорят.

— Понимаю. Хотя те кадры не могли не взволновать — после всех критических публикаций, историй о ваших трудностях. В Мадриде писали, что у вас начались проблемы со сном, с курением, что вы слишком много играете в компьютерные игры… Что-то из этого правда? — Я много играл на компьютере? (Смеется.) Знаете, в этом году я много «говорю» на поле. Научился у Криштиану: лучший ответ недоброжелателям — твоя игра. Люди предполагали, что я не заиграю, что приехал в Лиссабон на каникулы. Посмотрим, что эти умники скажут потом. Я провел уже 31 матч без травм, и у меня все хорошо.

«ПОЧЕМУ ОБО МНЕ ГОВОРЯТ ЛИШЬ ПЛОХОЕ?»

— По Мадриду скучаете? — Конечно. Мы много разговариваем с женой, ей хотелось бы продолжать жить там, детям тоже. Но жизнь футболиста такова: сегодня ты живешь в одном месте, а завтра переезжаешь в другое. Хорошо еще, что Мадрид пришлось поменять именно на Лиссабон, а не на какой-то другой город.

— Считаете, испанская пресса была к вам немного несправедлива? — Немного? Пффф! У меня были как очень хорошие матчи, так и похуже. Но когда смотрю испанскую прессу, при всем уважением к ней, то не вижу, чтобы кто-то написал о Фабио, если я играл здорово. Две недели назад мы встречались «Порту», я провел все 90 минут. Один из соперников увлекся финтами так, что опрокинул меня на газон, и в итоге вышло видео этого момента с негативными комментариями в мой адрес. Я просто не понимаю! Почему обо мне говорят лишь плохое? Все, чего прошу, — быть ко мне справедливыми. Да, часто я играл плохо, и ничего страшного в этом нет. Но не раз бывало, что я играл хорошо, и было бы честно, если бы об этом тоже упоминали. Это просто некрасиво. Не представляю, отчего ко мне такое отношение. Я ведь никогда не грубил представителям прессы.

— Сейчас, в 29 лет, вы довольны своей формой? — Без сомнения! Сейчас я в порядке. А в «Реале», повторюсь, не все получилось.

— Что же произошло с вами в предыдущем сезоне? Только травмы мешали, или было что-то еще? — Когда в клубе ты выходишь на поле в одном матче, а потом только семь поединков спустя, при этом все время тренируешься, зная, что не будешь играть, то теряешь кураж. Это произошло со мной в «Реале». Если бы можно было вернуть время назад, я бы многое поменял.