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Казанский «Рубин» расстанется с ветеранами-
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Казанский «Рубин» расстанется с ветеранами- 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Защитник Сесар Навас и полузащитник Гекдениз Карадениз покинут «Рубин» по окончанию сезона. Контракты двух футболистов заканчиваются в мае и не будут продлены. Не исключено, что компанию им составят вратарь Сергей Рыжиков и защитник Олег Кузьмин.
38-летний турок Гекдениз Карадениз решил завершить карьеру. 37-летний испанец Навас пока не собирался заканчивать выступления, равно как и россияне Рыжиков и Кузьмин. Однако клуб взял курс на омоложение, и, весьма вероятно расстанется с возрастными футболистами.
Все четверо футболистов вписали свои имена в историю казанского клуба. Они становились чемпионами России, выигрывали Кубок страны, достойно выступали за «Рубин» в еврокубках. Но клуб уже нашел или подыскивает замену ветеранам, и в новом сезоне Наваса, Карадениза, Рыжикова и Кузьмина в его составе не будет.
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