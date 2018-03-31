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СМИ: Карадениз и Навас покинут «Рубин» по окончании сезона
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СМИ: Карадениз и Навас покинут «Рубин» по окончании сезона 

RT на русском 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футболисты казанского «Рубина» — полузащитник Гёкдениз Карадениз и защитник Сесар Навас — покинут клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
По информации издания, 38-летний Карадениз завершит игровую карьеру. Контракт турецкого футболиста истекает в мае, в настоящий момент не ведётся никаких переговоров о его продлении. Сам Карадениз недавно написал в Instagram: «Медленно приближаюсь к концу».
Навас стал футболистом «Рубина» летом 2017 года на один сезон и не будет переподписывать соглашение.
Отмечается, что неопределённым остаётся будущее вратаря Сергея Рыжикова, который потерял место в стартовом составе, и защитника Олега Кузьмина.
Ранее «Урал» показал «Екатеринбург Арену» накануне матча с «Рубином».
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