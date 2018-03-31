СМИ: Карадениз и Навас покинут «Рубин» по окончании сезона

Футболисты казанского «Рубина» — полузащитник Гёкдениз Карадениз и защитник Сесар Навас — покинут клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации издания, 38-летний Карадениз завершит игровую карьеру. Контракт турецкого футболиста истекает в мае, в настоящий момент не ведётся никаких переговоров о его продлении. Сам Карадениз недавно написал в Instagram: «Медленно приближаюсь к концу».

Навас стал футболистом «Рубина» летом 2017 года на один сезон и не будет переподписывать соглашение.

Ранее «Урал» показал «Екатеринбург Арену» накануне матча с «Рубином».