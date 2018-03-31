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Ошеломляющая собой олимпийская чемпионка показала гимнастику, которая сводит мужчин с ума
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Ошеломляющая собой олимпийская чемпионка показала гимнастику, которая сводит мужчин с ума 

Trendymen 23 минуты назад
Фото: Trendymen
Спортивную гимнастику стоит смотреть хотя бы ради таких девушек, как Эли Райсман. Это и техника, и фантастическая красота. Пересматривать такие выступления можно бесконечно.
Эли целых два раза получала золотую медаль на Олимпийских играх, а уж прочих наград у этой талантливой девушки и не сосчитать.
Кроме того, за ней буквально охотятся фотографы крупнейших мужских журналов: последний фотосет в Sports Illustrated невозможно описать словами.
Талантливая красавица, верно? Девушки и спорт просто созданы друг для друга — если не верите, то посмотрите на российскую спортсменку, выход которой на любое состязание вообще не дает спать судьям.
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