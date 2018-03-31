Ошеломляющая собой олимпийская чемпионка показала гимнастику, которая сводит мужчин с ума

Спортивную гимнастику стоит смотреть хотя бы ради таких девушек, как Эли Райсман. Это и техника, и фантастическая красота. Пересматривать такие выступления можно бесконечно.

Эли целых два раза получала золотую медаль на Олимпийских играх, а уж прочих наград у этой талантливой девушки и не сосчитать.

Кроме того, за ней буквально охотятся фотографы крупнейших мужских журналов: последний фотосет в Sports Illustrated невозможно описать словами.

Талантливая красавица, верно? Девушки и спорт просто созданы друг для друга — если не верите, то посмотрите на российскую спортсменку, выход которой на любое состязание вообще не дает спать судьям.