Никола Максимович: Планирую со «Спартаком» побороться за титул в РФПЛ и Кубке России

«На ближайшие пару месяцев в планах выиграть все оставшиеся в сезоне матчи. Побороться за титул в чемпионате и Кубке страны. Приложу к этому все усилия. Мне очень приятно, что болельщики столь тепло нас поддерживают. Хочется их порадовать. А ещё, если говорить о жизни в целом, то мечтаю успеть посмотреть Москву. Большой интересный город. Но пока из-за плотного графика сделать это не удается. Хотя уже отметил для себя, что русские и сербы похожи. Такие же душевные люди.