Ещё
Никола Максимович: Планирую со «Спартаком» побороться за титул в РФПЛ и Кубке России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никола Максимович: Планирую со «Спартаком» побороться за титул в РФПЛ и Кубке России 

Советский спорт 13 минут назад
«На ближайшие пару месяцев в планах выиграть все оставшиеся в сезоне матчи. Побороться за титул в чемпионате и Кубке страны. Приложу к этому все усилия. Мне очень приятно, что болельщики столь тепло нас поддерживают. Хочется их порадовать. А ещё, если говорить о жизни в целом, то мечтаю успеть посмотреть Москву. Большой интересный город. Но пока из-за плотного графика сделать это не удается. Хотя уже отметил для себя, что русские и сербы похожи. Такие же душевные люди.
Чтобы полностью освоиться в Москве, мне не хватает только сербских чевапчичей? Точно. Это мясное блюдо люблю. Но я православный, а сейчас идет пост. Поэтому уже несколько недель ем одну только рыбу. Да, пост строгий. Для профессионального футболиста особенно. Однако пока держусь», — цитирует Максимовича официальный сайт «Спартака».
Советский спорт: последние новости
Ари: Моя мечта - играть за сборную Пако Хемес: «Реал» думает о Лиге чемпионов, но ничья не станет хорошим результатом для нас «Реал» хочет продать Бэйла, он вернется в премьер-лигу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»3
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
У WADA появился новый инструмент давления на РФ28
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение