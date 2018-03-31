Михаил Лихачев: Тренеры питерских команд попросили не вызывать их игроков в сборную 

«Мы поддерживали плотный контакт со всеми клубами, футболисты которых могли попасть в национальную сборную на турнир Inter Cup. Конечно, в определении состава помог и зимний чемпионат Москвы. Для себя мы решили вновь ограничить возраст игроков 23 годами. Не могу сказать, что выбор был очень большим, но в итоге мы его сделали: остановились на тех 15 игроках, которые есть в списке.
Отсутствие в списке игроков из питерских команд в первую очередь связано с тем, что они будут играть за свои клубы. Тренеры „Кристалла“ и „Сити“ Александр Елизаров и Виктор Андрусенко сказали, что футболисты, которые нас интересовали, получат большую игровую практику в составе своих клубов. Не буду называть их имена, отмечу лишь то, что нас интересовали три игрока из „Кристалла“ и два — из „Сити“, — приводит слова Лихачева Beachsoccerrussia.ru.