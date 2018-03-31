Михаил Лихачев: Тренеры питерских команд попросили не вызывать их игроков в сборную

«Мы поддерживали плотный контакт со всеми клубами, футболисты которых могли попасть в национальную сборную на турнир Inter Cup. Конечно, в определении состава помог и зимний чемпионат Москвы. Для себя мы решили вновь ограничить возраст игроков 23 годами. Не могу сказать, что выбор был очень большим, но в итоге мы его сделали: остановились на тех 15 игроках, которые есть в списке.