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Выборгский район примет самые престижные в России соревнования по спортивному ориентированию
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Выборгский район примет самые престижные в России соревнования по спортивному ориентированию 

Ivyborg.ru 1 час назад
Самые престижные соревнования по спортивному ориентированию в России и крупнейшие на Северо-Западе пройдут этим летом в Выборгском районе.
Кубок Карельского Перешейка — это всероссийские соревнования по спортивному ориентированию и одна из крупнейших многодневок в России. Традиционно старты проводятся на скалистой местности скандинавского типа. Участников соревнований каждый день ждут интересные дистанции по качественным картам, горячий душ и даже культурная программа на сцене в центре соревнований. Призовой фонд соревнования составляет около 600 тыс. рублей.
Соревнования пройдут с 17 по 21 июня 2018 года в Выборгском районе Ленобласти вблизи от Выборга. Вся информация о них собрана на сайте.
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