Бубнов: «Предполагаю, что защитники „Спартака“ вообще не знают, кто такой Погребняк»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между "Спартаком" и «Тосно». Игра пройдет 31 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена».

"В первом круге «Тосно» вырвал ничью в меньшинстве, но у «Спартака» тогда были серьезные проблемы с составом. Сейчас будет совсем другая игра, ведь «Тосно» с тех пор сильно изменился. «Спартаку» нужно побеждать, чтобы бороться за чемпионство. Вполне реально, что они выиграют все оставшиеся матчи, ведь у них самых легкий календарь из конкурентов.

У «Тосно» есть Погребняк, который, кстати, начинал в «Спартаке». Интрига! Для него это будет дополнительный стимул себя проявить, но «Спартаку» на это, конечно, все равно. Предполагаю, что защитники «Спартака» вообще не знают, кто это такой", — отметил Бубнов.

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