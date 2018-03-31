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В честь чемпиона мира Ники Хэйдена создадут сад памяти
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В честь чемпиона мира Ники Хэйдена создадут сад памяти 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Правительство итальянского города Мизано-Адриатико одобрило создание сада памяти чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Ники Хэйдена, пишет Motorsport-Total. Работы по благоустройству выделенного участка начнутся сразу после Пасхи.
Согласно планам, сад будет готов к 22 мая, в день годовщины смерти гонщика. Напомним, что в 2017 году Ники Хэйден катался на велосипеде, когда его сбил автомобиль. Он скончался после пяти дней в реанимации.
За свою карьеру, которая продолжалась с 2003 по 2016 год, Хэйден стал чемпионом мира, а также бронзовым призером по шоссейно-кольцевым гонкам.
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