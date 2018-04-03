Кто помогает Зинедину Зидану в мадридском «Реале»

История великой и успешной дружбы.

Перед очередной встречей «Реала» и «Ювентуса» все говорят о возвращении Зинедина Зидана в Турин, где он отыграл пять лет. Реже вспоминают, что за оба клуба поиграл форвард «Юве» Гонсало Игуаин . И почти никто не связывает Мадрид и Турин как два города для важнейшего человека «Реала» — Давида Беттони.

Дружба начинается при разных обстоятельствах. Зинедин Зидан и Давид Беттони познакомились, когда одному было 16, а второму 17. У «Канна», за который оба выступали, тогда не было своей академии и базы — молодые игроки жили в принимающих семьях. Зизу тогда переживал сложное время: только уехал из родного дома и рыдал ночами в подушку. Но дружба с Беттони помогла пережить сложный период. Давид, кстати, выбирал товарища более прагматично: квартира Зидана понравилась ему из-за наличия биде — так удобнее после тренировок мыть ноги. Об этом рассказал Микаэль Мадар, ещё один воспитанник «Канна».

Уровень футбольного таланта у парней был космически разным, но в 1996 году в Турин поехали оба. Просто Зидана позвал «Ювентус», а для Беттони при помощи боссов «старой синьоры» нашли команду попроще. Давид, в отличие от товарища, говорил на итальянском и первое время был ещё и переводчиком для Зидана и его жены. Там вместе с остальными игроками «Ювентуса» они регулярно сидели в ресторане «Анджелино», названном в честь владельца. На стенах заведения до сих пор расклеены не только игровые фотографии футболистов «Юве» начала века, но и совсем уникальные кадры. Например, Буффон и Недвед в поварских кителях. Или Зидан с младенцем Лукой на руках. В этом ресторане Зизу познакомился с ещё одним важным в своей жизни человеком — шеф-поваром Роберто Фальво. Сейчас у него свой ресторан, в который Зидан иногда заходит. Как говорят, тренер даже не делает заказ: все и так знают, что он будет. По приглашению Зидана Фальво работал со сборной Франции на двух чемпионатах мира. Причина — Зизу всегда требовалась паста нужной температуры.

В 2001-м, когда Зизу стал частью «галактикос», Беттони сделал паузу в карьере и вновь сорвался с другом в новую страну. Потом поиграл ещё несколько лет на родине и вернулся в «Канн» работать с детьми.