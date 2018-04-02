Зидан назвал предстоящий матч «Реала» против «Ювентуса» особенным для себя

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил мнение о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». Об этом сообщают «Известия».

"Для меня это будет особенный вызов, ведь «Реал» и «Ювентус» дали мне многое. Как только матч начнется, я перестану думать об этом, и мы попытаемся сделать то, что должны. Четвертьфинал с туринцами будет невероятно сложным, так как в этом году они значительно усовершенствовали свою игру", — цитирует Зидана Football Italia.

Также тренер отметил, что две эти команды сходятся в ментальном плане.

"Помню, как приехал в «Ювентус» из Франции, где домашние поражения не имели особого значения. В Италии все было не так, было важно выиграть каждый матч. Такой же тактики придерживается «Реал». С точки зрения менталитета эти команды очень похожи", — добавил он.

Ранее Зидан признался, что после завершения карьеры футболиста он не думал о работе тренера.