Голы Тарасенко и Радулова вошли в десятку лучших 25-й недели НХЛ 

НХЛ определила 10 лучших голов 25-й игровой недели. В список, среди прочих, вошли заброшенные шайбы Владимира Тарасенко и Александра Радулова. 10. Джек Айкел («Нэшвилл Предаторз»); 9. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»); 8. Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз»); 7. Филлип Ди Джузеппе («Каролина Харрикейнз»); 6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»); 5. Блейк Коулман («Нью-Джерси Дэвилз»); 4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»); 3. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»); 2. Александр Радулов («Даллас Старз»); 1. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).
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