В Железноводске стартовал фестиваль горного бега «Крокусы Бештау»

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 31 марта. / ТАСС /. Около 200 спортсменов со всей страны собрались в субботу в Железноводске на XIX Всероссийском фестивале горного бега вверх «Крокусы Бештау», передает корреспондент ТАСС.

"Выйдут на старт всего около 200 человек из разных регионов.

Много перспективной молодежи, высокий уровень", — рассказал корреспонденту ТАСС главный судья соревнований, председатель Комитета горного бега ВФЛА Борис Вязнер.

Открытие состоялось на площади железнодорожного вокзала Железноводска, сразу за которым начинается несколько соревновательных трасс. Профессионалы и любители горного бега готовы показать высокие результаты, несмотря на не очень благоприятную погоду. «Трасса сложная, к тому же, погода по-весеннему переменчивая, вчера были осадки, и сегодня на горе Бештау, по которой проходят основные участки трассы, лежит снег», — рассказал Вязнер.

Возраст участников варьируется от 14 до 45 лет, мужчинам и женщинам предстоит состязаться по трем возрастным категориям. По словам организаторов, в этом году чемпионату исполняется 19 лет, и за это время в нем приняли участие несколько десятков тысяч бегунов из Алтайского края, Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга, республик Северного Кавказа и Краснодарского края и других субъектов федерации. «А спортсмены республик Удмуртия и Саха-Якутия, Ямало-Ненецкого автономного округа участвуют в чемпионате ежегодно», — рассказали в оргкомитете соревнований.

Для каждой возрастной категории разработан маршрут определенной сложности, большинство из них ведет на главную вершину пятиглавой горы Бештау, высотой 1098 м над уровнем моря. Наиболее сложный маршрут — у мужчин, в рамках Чемпионата России, от железнодорожной станции Бештау до вершины горы Бештау, его протяженность составляет 11880 м, а перепад высот — 142 м. Бегунам необходимо обойти Малый Бештау по кольцевой дороге, и далее через седловину напрямую подняться на вершину Бештау Главная. «Самая сложная трасса — от Бештау до Бештау, там заявилось у мужчин более полусотни участников», — рассказал Вязнер.

Соревнования продлятся до конца дня.