Владимир Пономарев: Курить кальян — это пижонство

«У нас много футболистов, школы работают, но выбрать не из кого, не знаю, почему. Я сам задаюсь этим вопросом, тренеров спрашивал, у того же Гинера. Из каждого выпуска, где полно талантливой молодежи, остаются в дубле максимум два-три человека, понять бы, куда они все исчезают. Выбор у тренеров небольшой, чтобы отчислять из сборной, этим они и пользуются. Да и пижонство это — кальян покурить.