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Владимир Пономарев: Курить кальян — это пижонство
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Владимир Пономарев: Курить кальян — это пижонство 

Советский спорт 1 час назад
«У нас много футболистов, школы работают, но выбрать не из кого, не знаю, почему. Я сам задаюсь этим вопросом, тренеров спрашивал, у того же Гинера. Из каждого выпуска, где полно талантливой молодежи, остаются в дубле максимум два-три человека, понять бы, куда они все исчезают. Выбор у тренеров небольшой, чтобы отчислять из сборной, этим они и пользуются. Да и пижонство это — кальян покурить.
В наше время не было. Выпивать-выпивали, за это отчисляли. А вот наркотики — никогда», — цитирует Пономарева «Национальная служба новостей».
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