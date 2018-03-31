«ПСЖ» опроверг слухи о скором увольнении Эмери 

Руководство «ПСЖ» не рассматривает возможность увольнения главного тренера Унаи Эмери в ближайшее время. Ранее сообщалось, что кандидаты на пост — Йоахим Лев, Томас Тухель и Антонио Конте.
— Каждый день мы сталкиваемся с информацией о тренере ПСЖ, — цитирует Goal.com спортивного директора клуба Антеро Энрике. — Давайте внесем ясность: тренером «Пари Сен-Жермен» является Эмери, у него действующий контракт с клубом, и сейчас не время говорить на эту тему. Мы находимся в важной фазе сезона, нам нужно проделать много работы для достижения наших целей, оставаясь сфокусированными и собранными.
Энрике также отметил, что все слухи о переговорах с возможными претендентами на кресло главного тренера «ПСЖ», не более чем выдумка. Новая волна слухов об увольнении Эмери поднялась после вылета парижан из Лиги чемпионов. В 1/8 финала парижане дважды уступили мадридскому "Реалу" (1:3; 1:2).