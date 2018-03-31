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Новую ледовую арену начнут строить в 2019 году
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Новую ледовую арену начнут строить в 2019 году 

АиФ-Новосибирск 43 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
«Процесс строительства нового стадиона пошел очень активно! Место строительства уже точно и неизменно — Горская. Старт — начало 2019-го. Все будет к 2023 году, все подтверждено! В мае ждем подтверждения МЧМ-2023 в Новосибирске», — сообщил генеральный менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский.
В новом Ледовом дворце планируется проведение игр Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Президент Международной хоккейной федерации Рене Фазель подтвердил, что молодёжные чемпионаты мира по хоккею 2023 и 2031 годов могут пройти в России. Однако заявки стран окончательно рассмотрят на конгрессе Международной федерации хоккея, которая состоится этой весной.
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