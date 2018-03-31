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Выступающая за Корею россиянка приехала на родину и понастальгировала
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Выступающая за Корею россиянка приехала на родину и понастальгировала 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Биатлонистка Анна Фролина, которая выступает за сборную Южной Кореи высказалась о своем участии в проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России. Слова спортсменки приводит "Советский спорт".
"Очень рада, что есть возможность выступить на чемпионате России. За два года я уже успела забыть эту атмосферу, поэтому сейчас многое всплывает из памяти, нахлынула ностальгия. Здорово, что удалось повидать многих старых друзей, которые до сих пор выступают", — заявила спортсменка в эфире «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Фролина показала третий результат на чемпионате России в спринте.
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