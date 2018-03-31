Выступающая за Корею россиянка приехала на родину и понастальгировала

Биатлонистка Анна Фролина , которая выступает за сборную Южной Кореи высказалась о своем участии в проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России. Слова спортсменки приводит "Советский спорт"

"Очень рада, что есть возможность выступить на чемпионате России. За два года я уже успела забыть эту атмосферу, поэтому сейчас многое всплывает из памяти, нахлынула ностальгия. Здорово, что удалось повидать многих старых друзей, которые до сих пор выступают", — заявила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Фролина показала третий результат на чемпионате России в спринте.