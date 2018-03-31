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Пользователей Сети удивили «квадратные» облака в небе над США
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Пользователей Сети удивили «квадратные» облака в небе над США 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Облака идеальной квадратной формы были обнаружены в США и зафиксированы на видео.
Видеозапись странного погодного явления
появилась в Сети. На кадрах изображены идеально ровные квадратные облака, диаметром в несколько километров.
Сообщается, что видеозапись была снята в штате Аризона в городе Тусон.
Судя по комментариям в Интернете, пользователи склоняются к конспирологическим теориям появления уникального явления, и заявляют что возможно во всем виноваты «НЛО» или HAARP.
HAARP — это программа, запущенная в США в 1996 году, с целью изучения ионосферы и природных условий. Однако недавно программа перестала работать, но жители Америки до сих пор связывают с ней те явления, которые не могут объяснить.
Между тем ряд пользователей Сети поставили под сомнение достоверность кадров и предположили, что на самом деле это монтаж.
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