Пользователей Сети удивили «квадратные» облака в небе над США

Облака идеальной квадратной формы были обнаружены в США и зафиксированы на видео.

Видеозапись странного погодного явления

появилась в Сети. На кадрах изображены идеально ровные квадратные облака, диаметром в несколько километров.

Сообщается, что видеозапись была снята в штате Аризона в городе Тусон.

Судя по комментариям в Интернете, пользователи склоняются к конспирологическим теориям появления уникального явления, и заявляют что возможно во всем виноваты «НЛО» или HAARP.

HAARP — это программа, запущенная в США в 1996 году, с целью изучения ионосферы и природных условий. Однако недавно программа перестала работать, но жители Америки до сих пор связывают с ней те явления, которые не могут объяснить.

Между тем ряд пользователей Сети поставили под сомнение достоверность кадров и предположили, что на самом деле это монтаж.