Грудинин признался, что Зюганов в ходе избирательной кампании был для него психотерапевтом

"Геннадий Андреевич Зюганов, единственный, наверное, в этом зале, кто посмотрел все [теле] эфиры. После каждого моего выступления был звонок, и он говорил: «Вот здесь ты прав, хорошо», — или: «Здесь надо поправить». И он работал психотерапевтом. Я бы не смог выдержать…", — заявил Грудинин, выступая в субботу на пленуме коммунистов.

Зюганов со своей стороны отметил, что «согласиться идти в такой политический бой [выборы президента] мог только смелый, очень мужественный и преданный трудовому народу человек».

"Для него [Грудинина] это было морально-политическое испытание. Я, конечно, выступал не только как специалист-консультант и человек, переживший много избирательных кампаний", — добавил Зюганов.