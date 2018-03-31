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Грудинин признался, что Зюганов в ходе избирательной кампании был для него психотерапевтом
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Грудинин признался, что Зюганов в ходе избирательной кампании был для него психотерапевтом 

ТАСС 10 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
РОЖДЕСТВЕНО, Московская область, 31 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин признался, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов в ходе прошедшей избирательной кампании был для него психотерапевтом.
"Геннадий Андреевич Зюганов, единственный, наверное, в этом зале, кто посмотрел все [теле] эфиры. После каждого моего выступления был звонок, и он говорил: «Вот здесь ты прав, хорошо», — или: «Здесь надо поправить». И он работал психотерапевтом. Я бы не смог выдержать…", — заявил Грудинин, выступая в субботу на пленуме коммунистов.
Зюганов со своей стороны отметил, что «согласиться идти в такой политический бой [выборы президента] мог только смелый, очень мужественный и преданный трудовому народу человек».
"Для него [Грудинина] это было морально-политическое испытание. Я, конечно, выступал не только как специалист-консультант и человек, переживший много избирательных кампаний", — добавил Зюганов.
Президентские выборы в РФ состоялись 18 марта. Согласно утвержденным Центризбиркомом России итогам голосования, Владимир Путин набрал 76,69% голосов, на втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77%. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65%.
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