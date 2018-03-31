ФИФА и УЕФА подадут в суд на Платини, бывший врач «Спартака» может оказаться за решеткой, «Аякс» заломил цену для «Барселоны»…

"Евро-Футбол.ру" с особым пристрастием изучил самые горячие слухи недели и представил их вашему вниманию. Оскорбление Платини Бывший руководитель УЕФА Мишель Платини, который был отстранён от занимаемой им должности в связи с коррупцией, выступил с критикой в адрес ФИФА и Спортивного арбитражного суда. «Я ничего не сделал. Меня отстранили от работы в футболе на четыре года. Кто эти клоуны, которые мешают мне работать? Какое у них на это право? Судьи из ФИФА и CAS — ненастоящие, поэтому я начал юридическую борьбу, которая требует времени», — цитирует Платини Marianne. Французский функционер в завершении интервью отметил шансы на восстановление позиций и борьбу в ФИФА. Однако, интервью Платини поспособствовало началу войны против самого француза. Сообщается, что первые лица УЕФА и ФИФА собираются подавать в суд на Мишеля в связи с личными оскорблениями в их адрес. Впрочем, за Платини готовы вступиться родные французские руководители клубов. Несмотря на формальную солидаризацию с позицией УЕФА, члены «ПСЖ», «Марселя», «Монако», «Лиона» и прочих клубов Лиги 1 собираются встать на защиту Платини. Как сообщает французская пресса, в свое время Платини сделал многое для продвижение и развитие клубов из Франции и Италии — чемпионатов, где лидер французской сборной 80-х годов проводил свою блистательную карьеру. Доктор Лю и уголовное дело Армен Джигарханян, Совершенно дикая история произошла в Москве. Бывший доктор столичного "Спартака" Лю Хуншен нанёс телесные повреждения московскому школьнику. По словам доктора, Лю потерял контроль над собой из-за проявления насилия в отношении его сына. Сообщается, что в пылу гнева Хуншен сломал ногу ученику той школы, в которой учится его сын. Сына доктора Лю избил одноклассник (мотивы выясняются) и врачу позвонили с дирекции учебного заведения. Прибывший доктор спросил у классной руководительницы о произошедшем и позднее попросил встречи с обидчиком сына. У отпрыска бывшего врача «Спартака» перелом носа, а у пострадавшего от удара китайца — перелом берцовой кости. Родители мальчика отказались от подачи заявления в полицию, но правоохранительные органы России уже возбудили дело по статье УК РФ «Умышленное привлечение средней тяжести вреда здоровью». Теперь Лю в случае судебного постановления в пользу обвинительной стороны может оказаться за решеткой и прекратить свою блестящую медицинскую практику, которую он вёл в Москве последние 25 лет. В «Спартаке» Лю Хуншен трудился с 2004 года, используя в работе традиционное китайское иглоукалывание. Среди известных клиентов Лю не из мира футбола значатся Мария Шарапова Юрий Антонов и прочие знаменитости. "Аякс" поднял ценник для «Барсы» Каталонская «Барселона» интересуется игроком амстердамского «Аякса» Маттейсом де Лигтом, за которого голландская команда собирается запросить 60 миллионов евро. Удивительно, но ещё месяц назад де Лигт стоил в лучшем случае на специализированных интернет-порталах 20 миллионов евро. Такое поведение амстердамского коллектива возмутило представителей «Барселоны», собирающихся подавать жалобу в специализированные комитеты УЕФА. 18-летнего защитника заметили в Каталонии в компании Патрика Клюйверта и его сыновей Джастина и Шейна. По информации Sport.es голландский футболист не в состоянии дать однозначный ответ на вопрос, собирается ли он переходить на «Камп Ноу» или нет. Де Лигт рискует остаться без игрового времени в столице Каталонии, в то время как голландский футболист сейчас является лидером обороны «аяксидов». Дибалу заметили на обеде с Симеоне в Мадриде Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри разъярён в связи с появившимися слухами из Мадрида. Столичная испанская пресса информирует о том, что во время паузы на международные матчи национальных сборных в одном из ресторанов Мадрида были замечены две любопытные фигуры — нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Разговоры о переходе Дибалы в «Атлетико» возникли не на пустом месте: летом 2018 года из стана «Атлетико» в стан «Барселоны» собирается перебираться нападающий «матрасников» Антуан Гризманн . Именно на место мелированного эльзасского француза с немецкими корнями Симеоне собирается пригласить аргентинского таланта. Аллегри отшутился про удавшийся ужин, но Пауло ждут непростые минуты разговора с тренерским штабом «бьянконерри» в ближайшие выходные дни в Виново на базе туринского гранда. Тевес получил травму в тюрьме Карлос Тевес, выступавший в Европе за английские команды «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и "Манчестер Юнайтед" , а также за итальянский «Ювентус», посетил территорию тюрьмы в Бауэре, где отсиживает свой срок его брат Хуан Альберто Мартинес. Внезапно к Тевесу обратились зеки — друзья брата — и попросили его принять участие в футбольном матче. Тевес с радостью согласился и во время игры получил травму голеностопа. В январе 2018 года Карлитос возвратился на Родину из китайской лиги. В Поднебесной Тевес зарабатывал в неделю 650 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас Тевес нацелен на попадание в состав сборной Аргентины на Мундиаль в России. Валерий КАРАПЕТЯН.