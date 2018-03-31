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Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Тосно» на «Открытие Арене»
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Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Тосно» на «Открытие Арене» 

Чемпионат.com 17 минут назад
Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура РФПЛ «Спартак» — «Тосно», который состоится сегодня, 31 марта. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу красно-белых принимаются с коэффициентом 1.28. На победу «Тосно» можно поставить за 10.0, на ничью — за 5.25.
Поставить на победу красно-белых по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.80.
Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 2.30. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.55.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше данного значения котируется за 2.00.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
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