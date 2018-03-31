«Амкар» — «Локомотив». Стали известны стартовые составы

Чуть более часа осталось до начала матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом». Несмотря на то, что клуб из Перми де-юре является хозяином встречи, матч, по согласованности между соперниками, пройдет на домашнем стадионе «Локомотива».

Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами.

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Гол, Огуде, Гащенков, Сиваков, Идову, Комолов, Оланаре, Рязанцев. Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Конде, Шаваев, Костюков, Форбс, Баланович, Саид, Гасилин, Бодул.

Начало встречи — в 14:00 мск. Команды, как стало известно ранее, №выйдут на поле в траурных футболках№:https://sport24.ru/news/football/2018-03-29-igroki-amkara-i-lokomotiva-vyydut-na-pole-v-traurnykh-futbolkakh, чтобы почтить память погибжих во время пожара в Кемерово.