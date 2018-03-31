Ещё
«Амкар» — «Локомотив». Стали известны стартовые составы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Амкар» — «Локомотив». Стали известны стартовые составы 

SPORT24.ru 9 минут назад
Чуть более часа осталось до начала матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом». Несмотря на то, что клуб из Перми де-юре является хозяином встречи, матч, по согласованности между соперниками, пройдет на домашнем стадионе «Локомотива».
Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами.
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Гол, Огуде, Гащенков, Сиваков, Идову, Комолов, Оланаре, Рязанцев. Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Конде, Шаваев, Костюков, Форбс, Баланович, Саид, Гасилин, Бодул.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан, Ари. Запасные: Коченков, Денисов, Ротенберг, Чорлука, Михалик, Тарасов, Коломейцев, Баринов, Корян, Лысов, Эдер.
Начало встречи — в 14:00 мск. Команды, как стало известно ранее, №выйдут на поле в траурных футболках№:https://sport24.ru/news/football/2018-03-29-igroki-amkara-i-lokomotiva-vyydut-na-pole-v-traurnykh-futbolkakh, чтобы почтить память погибжих во время пожара в Кемерово.
SPORT24.ru: последние новости
СМИ: Карадениз и Навас покинут «Рубин» летом Бубнов: «Думаю, защитники «Спартака» не знают, кто такой Погребняк» Черданцев: «Черчесов наорал, когда я сказал, что не могу не спросить про Денисова»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение