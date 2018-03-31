Сиваков — о переносе матча в Москву, пенальти и Оланаре

Защитник «Амкара» Михаил Сиваков рассказывает о победе над «Локомотивом» и отвечает всем тем, кто сомневался в честности пермской команды.

Белорусский защитник «Амкара» Михаил Сиваков сфолил на Ари, после чего бразилец открыл счёт с пенальти. Многие подумали в этот момент, что прав был Попов, утверждавший, что пермяки продали игру «Локомотиву». События второго тайма перевернули с ног на голову представления об этом, а «Амкар» увёз из Москвы домашние три очка.

— Когда ехали в столицу играть домашний матч с «Локомотивом», о чём думали? — Ни о чём особенном. О том, что нужно ехать и играть в свой футбол, добиваться результата. Нам очень нужны очки. Старались не обращать внимание на то, что матч перенесли в Москву. Мы, футболисты, не могли на это никак повлиять.

— Как настраивал Евсеев на матч? — Мы были заряжены на борьбу. О тактических нюансах не буду говорить, это внутрикомандная история. Повторюсь, ехали сюда добиваться результата. Несмотря на то, что домашнюю игру проводили на поле соперника.

— Что случилось в эпизоде с пенальти? — Нужно было вступить в борьбу, потому что Ари находился спиной к нашим в воротам. Решил сыграть на опережение, но немножко задел его. Касание там было, но оно было настолько незначительным, что я сразу и не подумал, что судья поставит пенальти. После этого Ари сделал шаг, увидел, что мяч уходит в сторону и только после этого упал. Конечно, я сильно расстроился.

— Не было ощущения, что судейство в этой игре может быть не слишком объективным? — Честно говоря, старались не думать об этом. Надеялись на профессионализм судьи.

— Евсеев сказал, что в перерыве пришлось поговорить с командой на повышенных тонах. Что было в раздевалке? — Просто он попросил больше играть от себя, несмотря на то, что играем с «Локомотивом». Это серьёзный соперник, который идёт на первом месте. Попросил более нагло и дерзко вести себя на поле.

— Оланаре прорвало в таком принципиальном матче, и сразу дубль. Почему сейчас? — Аарон нападающий и должен забивать. Ради этого его и брали в «Амкар». Но я не стал бы выделять его одного, вся команда молодцы. Но то, что он забил два гола в таком важном матче для нас — это здорово.

— Еще и Милькович мог отличиться в концовке. — Хорошо, что всё так для нас закончилось и мы победили. У Саши во многих матчах есть моменты, чтобы отличиться. Но всегда чуть-чуть не хватает. Сегодня мы победили, это главное. Будем надеятся, что Милькович оставил свои голы на следующие матчи.

— Что ответите тем, кто посчитал, что «Амкар» продал игру «Локомотиву»? Например, тому же Попову. — Мне нечего отвечать этим людям. Мы делаем свою работу, стараемся делать её качественно. Я думаю результат сегодняшнего матча закрыл рты всем, кто плохо говорил об «Амкаре» и допускал подобные разговоры до матча.

— «Амкар» останется в Премьер-Лиге? — Мы все сделаем для этого. Впереди ещё достаточное количество игр. Сегодня победили команду, которая идёт на первом месте. Все рады этой победе. Но мы понимаем, что вся борьба ещё впереди и поэтому должны побыстрее забыть эту победу, чтобы готовиться к следующим матчам.