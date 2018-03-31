Ещё
«Локомотив» — «Амкар»: Ари и Фарфан сыграют с первых минут
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» — «Амкар»: Ари и Фарфан сыграют с первых минут 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Локомотив» объявил состав команды на матч 24-го тура чемпионата России против «Амкара». Отметим, что с первых минут на поле появятся форвард Ари и полузащитник Джефферсон Фарфан.
"Локомотив": Гильерме — Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев — И. Денисов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан — Ари.
Запасные: Коченков, Ротенберг, Чорлука, Михалик, В. Денисов, Тарасов, Баринов, Коломейцев, Лысов, Корян, Эдер.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи
Наш состав на #АмкарЛоко! Ухх! 🔥🔥🔥 Давайте, парни! pic.twitter.com/fSCohWq9wf
ФК Локомотив (@fclokomotiv) 31 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Дженнаро Гаттузо: "Задаюсь вопросом о том, как "ПСЖ" мог отпустить Матюиди" Вячеслав Малафеев: "У молодежи "Зенита" есть шанс заиграть в основе, но это трудный путь" Эйдур Гудьонсен откроет парк ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
В «Зените» пообещали «всех рвать»2
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение