«Локомотив» объявил состав команды на матч 24-го тура чемпионата России против «Амкара». Отметим, что с первых минут на поле появятся форвард Ари и полузащитник Джефферсон Фарфан.
"Локомотив": Гильерме — Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев — И. Денисов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан — Ари.
Запасные: Коченков, Ротенберг, Чорлука, Михалик, В. Денисов, Тарасов, Баринов, Коломейцев, Лысов, Корян, Эдер.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи
Наш состав на #АмкарЛоко! Ухх! 🔥🔥🔥 Давайте, парни! pic.twitter.com/fSCohWq9wf
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 31 марта 2018 г.