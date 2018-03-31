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Девушки гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, включая Дилару Санлик
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Девушки гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, включая Дилару Санлик 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
За карьеру в Формуле-1 девушек у Макса пока больше, чем побед!
На Гран-при Австралии в Мельбурне появилась информация о новой подруге гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Мы собрали фото и информацию обо всех девушках голландца в Ф-1.
Когда Макс только начинал свою карьеру в Формуле-1, ему приписывали отношения с американской пилотессой Сэбри Кук. Ну, как приписывали: молодые люди делали много совместных фотографий и проводили вместе немало времени.
Пути Макса и Сэбри давно разошлись: чего добился голландец, все прекрасно знают, ну а Сэбри продолжает свою карьеру в студенческих соревнованиях по автоспорту.
Простившись с Кук, Макс решил и дальше искать себе подруг из мира автоспорта: «преемницей» Кук стала ещё одна пилотесса Микаэла Ахлин-Коттулински.
Отношения пары, по слухам, длились девять месяцев. С подругой Макс расстался чуть ли не одновременно с переходом в «Ред Булл».
Впрочем, судя по «Инстаграму» Микаэлы, она отнюдь не впала в депрессию и прекрасно себя чувствует даже без такого звёздного бойфренда.
Ну а на место Ахлин-Коттулински довольно быстро пришла бельгийская фотомодель Джойс Годефриди. Макс и Джойс активно обменивались комментариями в «Инстаграме», из-за излишнего внимания прессы модель решила сделать свой аккаунт приватным…
Надо отметить, что Годефриди не был чужд автоспорт: она оказалась фанаткой мотокросса. Возможно, это стало первой точкой пересечения Джойс и Макса.
Но и эти отношения гонщика «Ред Булл» длились недолго. В доказательство тому — вновь открытый для всех читателей аккаунт Джойс.
Бельгийская модель осталась позади, на её место пришла хоккеистка из Нидерландов. Речь о Максим Пуркуи. Судя по «Инстаграму», и ей вполне можно менять спорт на модельный бизнес.
Поговаривают, что Максим даже прилетала к Ферстаппену в Монако на вертолёте, чтобы отпраздновать с ним Новый 2017 год. Но и эти отношения длились недолго.
Двигаемся дальше. В том же Монако вездесущие фоторепортёры заметили, как Макс общается с фэшн-блогером Рос ван дер Аа, придерживая девушку за талию.
Макс и Рос вместе ходили на ужин с Нельсиньо Пике и его девушкой, что лишь подогрело слухи об отношениях двух голландцев. Однако конец немного предсказуем: ван дер Аа больше никак не связана с ветреным гонщиком.
Итак, просим любить и жаловать: новая избранница Ферстаппена — Дилара Санлик их Мюнхена. В качестве подруги Макса Санлик присутствовала ещё на Гран-при Абу-Даби 2017 года, но тогда об их отношениях ещё никто не узнал.
А вот в Мельбурне отец Макса Йос сам рассказал AutoBild о новой подруге сына — видимо, уж очень доволен выбором. Правда, Йос попробовал подшутить над корреспондентом, заявив, что это его собственная подружка. Но немецкую прессу не проведёшь!
Макс и Дилара знакомы уже полгода. Посмотрим, как будут развиваться их отношения…
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