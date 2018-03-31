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«Нефтехимик» перейдет на финский формат площадки
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«Нефтехимик» перейдет на финский формат площадки 

LiveSport.Ru 57 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Нефтехимик» с сезона-2018/19 перейдет на финский формат площадки на домашней арене.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Раил Якупов.
«В планах поменять хоккейную площадку до 15 июня. Она будет не канадских размеров, а финских. У наших бортов истек срок эксплуатации, и они у нас очень жесткие. И я скажу, не просто жесткие, а самые жесткие в лиге. Они у нас бетонные.
Теперь борта должны быть другие, травмобезопасные. И звук будет другой, и стекла выше на 70 сантиметров. Шайба будет меньше уходить, остановок игры станет меньше», — цитирует Якупова «Спорт Бизнес Online».
Домашним стадионом «Нефтехимика» является «Нефтехим-арена», вместимость которой составляет 6000 зрителей.
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