Ещё
Ещё одно село на Орловщине станет «Населенным пунктом воинской доблести»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ещё одно село на Орловщине станет «Населенным пунктом воинской доблести» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Почетное звание Орловской области «Населенный пункт воинской доблести» будет присвоено селу Красное Залегощенского района Орловской области.
Решение о присвоении звания накануне, 30 марта, поддержали депутаты облсовета, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации зампреда правительства по внутренней политике Вячеслава Ерохина, в годы войны в районе села развернулись боевые действия наступательной операции на Орловско-Брянском направлении. В начале 1943 года их целью было освобождение Орла от фашистов.
Село Красное месяц находилось в оккупации и стало мощным оборонительным рубежом гитлеровцев. После кровопролитных сражений 9 марта 1943 года советские войска освободили населённый пункт от захватчиков, но бои продолжились в окрестностях.
За семь дней боёв Красная Армия потеряла около 1,5 тыс. бойцов. Было ранено 4 тыс. солдат и офицеров.
Сообщение Ещё одно село на Орловщине станет «Населенным пунктом воинской доблести» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловские моржи провели Чемпионат по зимнему плаванию Во всероссийском этапе олимпиады примут участие 17 орловских школьников Орловец взыскал с заводчика ущерб за больного щенка хаски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
В «Зените» пообещали «всех рвать»2
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение