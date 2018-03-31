Ещё одно село на Орловщине станет «Населенным пунктом воинской доблести»

Почетное звание Орловской области «Населенный пункт воинской доблести» будет присвоено селу Красное Залегощенского района Орловской области.

Решение о присвоении звания накануне, 30 марта, поддержали депутаты облсовета, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации зампреда правительства по внутренней политике Вячеслава Ерохина, в годы войны в районе села развернулись боевые действия наступательной операции на Орловско-Брянском направлении. В начале 1943 года их целью было освобождение Орла от фашистов.

Село Красное месяц находилось в оккупации и стало мощным оборонительным рубежом гитлеровцев. После кровопролитных сражений 9 марта 1943 года советские войска освободили населённый пункт от захватчиков, но бои продолжились в окрестностях.

За семь дней боёв Красная Армия потеряла около 1,5 тыс. бойцов. Было ранено 4 тыс. солдат и офицеров.