Брызгалова: есть ощущение, что нам верят

Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова , выступавшая в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане вместе с Александром Крушельницким , рассказала о поддержке после того, как российских спортсменов лишили бронзовых медалей.

«Мы на всё отреагировали достаточно остро, но быстро успокоились и поддержали друг друга. На фоне того, что произошло в Кемерово — с нами не самое страшное случилось. Нас поддержали только канадцы и швейцарцы в нашей ситуации. Есть ощущение, что верят нашим словам», — сказала Брызгалова в эфире «Матч ТВ».

Супруги Брызгалова и Крушельницкий заняли третье место в дабл-миксте в Пхёнчхане, но были дисквалифицированы после того, как у Александра в допинг-пробе обнаружили мельдоний. В результате бронзовую медаль получила норвежская пара.