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Кёрлингистка Брызгалова рассказала о поддержке иностранных спортсменов после лишения олимпийской бронзы
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Кёрлингистка Брызгалова рассказала о поддержке иностранных спортсменов после лишения олимпийской бронзы 

RT на русском 1 час назад
Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова рассказала о поддержке иностранных спортсменов после того, как её и Александра Крушельницкого лиши бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил. «Мы на все отреагировали достаточно остро, но быстро успокоились и поддержали друг друга. Нас поддержали только канадцы и швейцарцы в нашей ситуации. Есть ощущение, что верят нашим словам», — приводит слова Брызгаловой «Матч ТВ».
Ранее глава ФКР сообщил, что РУСАДА подключилось к расследованию дела Крушельницкого.
RT на русском: последние новости
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