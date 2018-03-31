Кёрлингистка Брызгалова рассказала о поддержке иностранных спортсменов после лишения олимпийской бронзы 

Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова рассказала о поддержке иностранных спортсменов после того, как её и Александра Крушельницкого лиши бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил. «Мы на все отреагировали достаточно остро, но быстро успокоились и поддержали друг друга. Нас поддержали только канадцы и швейцарцы в нашей ситуации. Есть ощущение, что верят нашим словам», — приводит слова Брызгаловой «Матч ТВ».
Ранее глава ФКР сообщил, что РУСАДА подключилось к расследованию дела Крушельницкого.