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«Ахмат» — «СКА-Хабаровск». Стали известны стартовые составы
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«Ахмат» — «СКА-Хабаровск». Стали известны стартовые составы 

SPORT24.ru 1 час назад
Чуть менее часа осталось до начала матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом». Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами.
«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл Силва, Митришев, Аблае, Лео. Запасные: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Умаев, Балай.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко, Димидко, Тубич, Никифоров, Самсонов, Макаров, Кабутов, Карасев, Канунников. Запасные: Акишин, Пуцко, Богаев, Аделейе, Савичев, Калинский, Колесниченко, Секульски.
Начало встречи — в 14:00 мск.
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