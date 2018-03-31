«Ахмат» — «СКА-Хабаровск». Стали известны стартовые составы

Чуть менее часа осталось до начала матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом». Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл Силва, Митришев, Аблае, Лео. Запасные: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Умаев, Балай.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко, Димидко, Тубич, Никифоров, Самсонов, Макаров, Кабутов, Карасев, Канунников. Запасные: Акишин, Пуцко, Богаев, Аделейе, Савичев, Калинский, Колесниченко, Секульски.

Начало встречи — в 14:00 мск.