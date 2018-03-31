СМИ: Футболисты АПЛ активно употребляют снюс, находящийся в списке мониторинга WADA

Футболисты команд из Английской премьер-лиги (АПЛ) и других дивизионов страны активно принимают запрещённое в Великобритании табачное изделие снюс. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в определённых дозах снюс помогает концентрироваться и становиться сильнее. В настоящий момент он находится в списке мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, изделие провоцирует образование раковых клеток.

«Количество молодых игроков, использующих снюс, ошеломляет. Они используют его прямо на скамейке запасных. Это отвратительно и тревожно», — приводит издание слова одного тренера.

В ходе расследования выяснилось, что на аккаунты в социальных сетях, которые продают снюс, подписаны десятки футболистов АПЛ и других дивизионов страны.