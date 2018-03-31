Ещё
СМИ: Футболисты АПЛ активно употребляют снюс, находящийся в списке мониторинга WADA
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Футболисты АПЛ активно употребляют снюс, находящийся в списке мониторинга WADA 

RT на русском 1 час назад
Фото: Sports.ru
Футболисты команд из Английской премьер-лиги (АПЛ) и других дивизионов страны активно принимают запрещённое в Великобритании табачное изделие снюс. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что в определённых дозах снюс помогает концентрироваться и становиться сильнее. В настоящий момент он находится в списке мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, изделие провоцирует образование раковых клеток.
«Количество молодых игроков, использующих снюс, ошеломляет. Они используют его прямо на скамейке запасных. Это отвратительно и тревожно», — приводит издание слова одного тренера.
В ходе расследования выяснилось, что на аккаунты в социальных сетях, которые продают снюс, подписаны десятки футболистов АПЛ и других дивизионов страны.
Ранее сообщалось, что де Хеа попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его в «Реал».
RT на русском: последние новости
СМИ: Де Хеа попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его в «Реал» Футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч 24-го тура РФПЛ в траурных футболках Президент IIHF прокомментировал сокращение числа клубов в КХЛ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
В «Зените» пообещали «всех рвать»2
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение