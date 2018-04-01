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«Зенит» одержал тяжелую победу в Уфе
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«Зенит» одержал тяжелую победу в Уфе 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: fc-zenit.ru
Двадцать четвертый тур чемпионата России по футболу продолжился в Уфе, где местный клуб с одноименным названием принимал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу со счетом 2:1 и поднялись на третье место.
Незадолго до начла встречи в Уфе пошел снег, постепенно покрывший все поле стадиона «Нефтяник». Быстрее к сложным условиям приспособились хозяева. Иван Обляков опасно бил по воротам, но гостей выручил вратарь Андрей Лунев. «Зенит» отбил стартовый натск уфимцев, и вскоре нанес два разящих удар.
На 17 минуте «Зенит» получил право на штрафной. Дальня передача Леандро Паредеса не нашла адресата, но мяч отскочил к Браниславу Ивановичу, который с близкого расстояния отправил мяч в ворота Александра Беленова. Через три минуты «Зенит» выигрывал 2:0. Румынский легионер «Уфы» Йонуц Неделчару, пытаясь перехватить навес Игоря Смльникова, отправил мяч в свои ворота — 0:2.
"Уфа" сумела выровнять игру, но не более того. Это счет сохранился до конца первого тайма. Но после перерыва уфимцы выглядели куда агрессивнее. На 60 минуте Лунев уронил в своей штрафной полузащитника хозяев Дмитрия Стоцкого. Свисток арбитра Игоря Федотова промолчал. Но через три минуты Иван Пауревич провел ответный гол. Первый удар Пауревича пришелся Ивановича, а второй — в цель. Хорватский полузащитник отличился в четвертом матче подряд.
"Уфа" продолжала идти вперед. У ворот Лунева были созданы несколько моментов, но они остались нереализованными. «Зенит» выиграл 2:1, набрал 42 очка и занимает третье место. У " Уфы" 34 ока, и она осталась на 6 месте.
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