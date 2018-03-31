Ещё
Парусный спорт. «Броненосец» набирает ход на регате в Монако
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парусный спорт. «Броненосец» набирает ход на регате в Монако 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Очередной гоночный день Monaco Swan One Design уже по традиции начался с двухчасового ожидания ветра, но ближе к середине дня лодки все же выпустили на воду. Серое небо и местами накрапывающий дождик — такая перспектива ждала всех участников.
Первую гонку судейская бригада успела дать без дождя, после третьего места в единственной проведенной гонке накануне, команда яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» окончательно «проснулась» и начала отвоевывать неудачные приходы, заработанные в первый день регаты.
"Мы без тренировок сразу вошли в регату, — рассказывает триммер грота Виктор Сережкин. — Много ребят на новых для себя позициях, отсюда неуверенное начало и большая фора нашим соперникам".
Хороший старт и часть лавировки первой гонки ребята держались первыми, постоянная борьба и на финише всего два метра разделили две российские команды, в итоге «Броненосец» — третий, вторая российская яхта «Скорпиди» — четвертая. Первой финишировала итальянская «Корделионе», второй швейцарская «Матильда».
Вторая гонка началась с фальстарта российских лодок, в итоге огромное отставание от лидеров. Правда за первую же лавировку наши команды отыграли эти метры отставания и «Броненосец» огибался уже третьим, вторая лавировка, правильные тактические решения и «Броненосец» — второй. В итоге швейцарцы в этой гонке выиграли, третье место итальянцев.
"Во второй гонке мы ошиблись на старте, — продолжает Виктор Сережкин. — Потом уверенно провели обе лакировки и плотно поборолись на полном курсе. Завтра мы ставим себе задачу прийти первыми в тех гонках, которые в итоге пройдут. Сезон длинный и у нас есть время хорошо подготовиться к первому чемпионату мира в классе Club SWAN 50".
Борьба в общем зачете уплотняется, швейцарцы и итальянцы делят первое и второе место с равенством очков (по 12 баллов), российский экипаж «Скорпиди» идет третьим (17 очков), его догоняет «Броненосец» (22), пятое место у шведской яхты «Равенгер» (27).
Вести.Ru: последние новости
Сергей Прядкин: переносы матчей за деньги – это безобразие Дагестанский ревнивец на камеру забил девушку камнем Конкурс "Моя альтернатива": финалистов определит интернет-голосование
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
В «Зените» пообещали «всех рвать»2
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение