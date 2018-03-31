Парусный спорт. «Броненосец» набирает ход на регате в Монако

Очередной гоночный день Monaco Swan One Design уже по традиции начался с двухчасового ожидания ветра, но ближе к середине дня лодки все же выпустили на воду. Серое небо и местами накрапывающий дождик — такая перспектива ждала всех участников.

Первую гонку судейская бригада успела дать без дождя, после третьего места в единственной проведенной гонке накануне, команда яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» окончательно «проснулась» и начала отвоевывать неудачные приходы, заработанные в первый день регаты.

"Мы без тренировок сразу вошли в регату, — рассказывает триммер грота Виктор Сережкин . — Много ребят на новых для себя позициях, отсюда неуверенное начало и большая фора нашим соперникам".

Хороший старт и часть лавировки первой гонки ребята держались первыми, постоянная борьба и на финише всего два метра разделили две российские команды, в итоге «Броненосец» — третий, вторая российская яхта «Скорпиди» — четвертая. Первой финишировала итальянская «Корделионе», второй швейцарская «Матильда».

Вторая гонка началась с фальстарта российских лодок, в итоге огромное отставание от лидеров. Правда за первую же лавировку наши команды отыграли эти метры отставания и «Броненосец» огибался уже третьим, вторая лавировка, правильные тактические решения и «Броненосец» — второй. В итоге швейцарцы в этой гонке выиграли, третье место итальянцев.

"Во второй гонке мы ошиблись на старте, — продолжает Виктор Сережкин. — Потом уверенно провели обе лакировки и плотно поборолись на полном курсе. Завтра мы ставим себе задачу прийти первыми в тех гонках, которые в итоге пройдут. Сезон длинный и у нас есть время хорошо подготовиться к первому чемпионату мира в классе Club SWAN 50".

Борьба в общем зачете уплотняется, швейцарцы и итальянцы делят первое и второе место с равенством очков (по 12 баллов), российский экипаж «Скорпиди» идет третьим (17 очков), его догоняет «Броненосец» (22), пятое место у шведской яхты «Равенгер» (27).