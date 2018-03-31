Физкульт-привет: как женщины завоевывают спортивную индустрию

Спортивный менеджмент, как и весь спортивный бизнес, традиционно мужская сфера интересов. Среди топ-менеджеров спортивных организаций и компаний во всем мире женщин пока немного. И Россия — не исключение. Хотя наша страна и является, по данным аналитического отчета Grant Thornton International, мировым лидером по числу женщин-начальников (45%), они обычно занимают должности руководителей среднего звена. Среди президентов и гендиректоров компаний женщин всего 23%, а в спортивных структурах и того меньше. В России насчитывается 51 федерация олимпийских видов спорта, и в рядах руководства федераций всего три женщины руководителя.

Маркетингом самого успешного хоккейного клуба последних сезонов ХК СКА уже 9 лет руководит Ольга Романенко . Должность исполнительного директора и генерального секретаря Российской федерации баскетбола (РФБ) занимает Наталья Галкина , известная в прошлом спортсменка, а одна из самых титулованных российских баскетболисток Илона Корстин работает на посту генерального директора Единой лиги ВТБ.

Тем не менее у всех крупнейших мировых производителей спортивной экипировки в совете директоров обязательно будут присутствовать женщины. Также у прекрасного пола растет интерес к спортивному образованию. По данным кафедры спортивного маркетинга университета Синергия, на сегодняшний день 45% студентов — женщины. Схожая ситуация и в других российских ВУЗах, где готовят спортивных менеджеров. Поэтому можно смело ожидать изменений гендерного состава руководителей в спортивной сфере в ближайшие годы. Так в чем же секрет успеха женщин в спортивном бизнесе и почему интерес прекрасного пола к управлению спортивными структурами так резко вырос в последние годы? Причин несколько.

Игра в одни ворота

Если в шоу-бизнесе многое зависит от таланта и «раскрученности» исполнителей, а в других сферах — от качества товаров и услуг, их грамотной презентации и технологий продаж, то в спорте дополнительным факторами являются еще результаты состязаний и тренерская работа. Возможно, поэтому многие успешные спортивные менеджеры сами в прошлом спортсмены, досконально знающие методики подготовки и те факторы, которые сильнее всего влияют на спортивные результаты.

При этом, независимо от пола, редко можно найти примеры успешных спортсменов, ставших спортивными менеджерами и также достигших больших результатов в сфере управления бизнес-процессами, напрямую не связанными со спортом.

Но поскольку спортивный бизнес подчиняется тем же законам, что и любой другой, здесь успеха часто добиваются и те, кто прошел серьезную подготовку в других сферах — аудиторских компаниях, крупных корпорациях и на производстве.

Директор по маркетингу хоккейного клуба СКА Ольга Романенко, по первому образованию инженер-физик, по второму — маркетолог, считает, что управление маркетингом в спортивном клубе отличается от других сфер бизнеса, в первую очередь, тем, что клуб реализует несколько направлений — и услуги (например, спонсорство), и продукт (билеты на матчи, мерчендайзинг, товарные знаки). Но даже при идеальном маркетинге успех и продажи напрямую зависят от спортивных результатов команды, что придает дополнительный фактор неожиданности.

Ритейл-директор бренда спортивной одежды Under Armour Russia Анна Владимирова сделала карьеру в индустрии моды и считает, что спортивный менеджмент выгодно отличается от любого другого хотя бы тем, что по духу близок к самому спорту, где для побед и достижений нужен жесткий график тренировок и навыки командной работы. При этом спортивный менеджмент менее формален по сравнению с другими сферами и ему свойственна горизонтальная система управления, что в целом упрощает коммуникацию в коллективе.

Спортивное воспитание

В спортивном бизнесе главное преимущество женщинам дают навыки, воспитанные с детства. Строгий режим, ежедневные тренировки, нацеленность на результат выковывают не только чемпионок, но и очень эффективных, хотя и авторитарных менеджеров. Волевые качества, стремление к победе и безоговорочная преданность своей команде — это то, что в первую очередь ценят в женщинах-управленцах коллеги-мужчины. Ольга Алимирзоева-Панкова, первый заместитель председателя Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» признается, что ее стиль управления можно назвать авторитарно-демократическим: «Я довольно жесткий руководитель, но готова выслушать все мнения и меня можно убедить фактами, цифрами и аргументами. Я могу ругать своих сотрудников, но только один на один. Для „чужих“ моя команда всегда будет самой лучшей, ведь это сфера моей ответственности».

В любых областях бизнеса, не только спортивного, женщины-руководители более требовательны и строги (в первую очередь к себе), чем мужчины. А уважения в мужских коллективах они добиваются результатами и компетентностью. Именно в индустрии спорта женщины часто выходят в лидеры там, где мужчинам мешает приверженность некоторому формализму и пресловутое «мужское братство».

Женский стиль — гибкость и дистанция

Сфера управления ломает многие гендерные психологические стереотипы. Например то, что женщинам часто сложно принимать быстрые решения (например, при управлении автомобилем). Но именно психологические особенности делают женщин успешными спортивными менеджерами.

Женская эмоциональность, с одной стороны, позволяет в сложных ситуациях не анализировать досконально все факторы, а «решать сердцем», с другой — очень гибко и мудро управлять большими коллективами, находить компромиссы в сложных переговорах и в меру пользоваться природным обаянием. Женщина-руководитель никогда не допустит панибратства и постарается держать дистанцию с сотрудниками. В спортивных организациях всегда сильна своего рода клановость, когда начальник берет на работу сотрудников по принципу личной дружбы, преданности и былых спортивных заслуг независимо от профессиональных и деловых качеств. С женщинами-руководителями такого не случается. Ошибки своих подчиненных женщины-руководители чаще всего относят к себе — с себя же и спрашивают.

А поскольку женщине-руководителю изначально труднее добиться авторитета и успеха на традиционно мужской территории, те, у кого это получается, завоевывают самую высокую репутацию.

Женщины во всех отношениях выносливее мужчин. В сфере управления это проявляется в первую очередь в стремлении достигать результата независимо от сложности задачи, умении держать слово и в хорошем смысле чисто женском упрямстве.

Работа в спортивном мире — это настойчивость, смелость и постоянное развитие. По сути, спортивный менеджмент нельзя разделить на мужской и женский — все учатся друг у друга, поддерживают в трудную минуту и всегда готовы прийти на помощь не только товарищу по команде, но и сопернику. Ведь главное в спорте, как и в жизни — человеческие отношения. А в этом женщинам нет равных.