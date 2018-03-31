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Фурсенко сравнил ФК «Зенит» с гоночным автомобилем
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Фурсенко сравнил ФК «Зенит» с гоночным автомобилем 

RT на русском 43 минуты назад
Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками охарактеризовал проект футбольного клуба, сравнив его с гоночным автомобилем. «Мы строим мощный гоночный автомобиль. Но иногда приходится соревноваться на проселочной дороге, и здесь „Нива“ может нас обогнать. Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге», — приводит слова Фурсенко «Матч ТВ».
В настоящий момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Орлов заявил, что у Манчини есть контракт с «Зенитом», и он должен его отрабатывать
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