Антонио Конте: «Мое будущее в „Челси“? Нужно спросить у клуба, а не у меня»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после поражения от «Тоттенхэма» в матче 32-го тура чемпионат Англии (1:3) дал понять, что не будет жаловаться руководству клуба на неудачную трансферную кампанию, сообщает Sky Sports.

— Думаю, сейчас неподходящий момент, чтобы говорить «я же говорил», — сказал Конте, отвечая на вопрос о претензиях к руководству. — Сейчас нужно продолжать работать. Мы будем выкладываться до самого конца. Если мы идем на нынешней позиции, значит мы ее заслуживаем.

Нам нужно до конца бороться за место в Лиге чемпионов. Мы будем биться за три очка в каждой игре.

Мое будущее в клубе? Нужно спросить у клуба, а не у меня. Моя задача — работать. И я работаю 24 часа в сутки.