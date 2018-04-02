Антонио Конте — о проблемах «Челси»: Спросите об этом руководство

Конте практически договорился с «ПСЖ»

Ранее итальянский специалист заявил, что недоволен трансферной компанией лондонского клуба.

"Меня не волнует мое положение. Я выкладываюсь на сто процентов. То же самое касается игроков. Мы очень много работаем, что провести хороший сезон.