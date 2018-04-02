Ещё
Антонио Конте — о проблемах «Челси»: Спросите об этом руководство
Далее:
Читайте также:
Ещё

Антонио Конте — о проблемах «Челси»: Спросите об этом руководство 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Конте практически договорился с «ПСЖ»
Ранее итальянский специалист заявил, что недоволен трансферной компанией лондонского клуба.
"Меня не волнует мое положение. Я выкладываюсь на сто процентов. То же самое касается игроков. Мы очень много работаем, что провести хороший сезон.
О проблемах «Челси» я уже много раз говорил. Устал повторять одно и то же. Не хочу создавать проблемы. Если мы так и останемся на пятой позиции, значит, это наш максимум. Вам следует спросить об этом руководство. Моя задача — работать, и я делаю это 24 часа в сутки", — цитирует Конте The Guardian.
Советский спорт: последние новости
Виталий Мутко – о желтом мяче: РФПЛ стоит рассмотреть этот вопрос Владимир Ильин: «Екатеринбург Арена» – топовый стадион, все на высшем уровне Виталий Мутко – о Манчини: Главное – не ныть, и все встанет на свои места
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети17
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение