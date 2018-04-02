Конте практически договорился с «ПСЖ»
Ранее итальянский специалист заявил, что недоволен трансферной компанией лондонского клуба.
"Меня не волнует мое положение. Я выкладываюсь на сто процентов. То же самое касается игроков. Мы очень много работаем, что провести хороший сезон.
О проблемах «Челси» я уже много раз говорил. Устал повторять одно и то же. Не хочу создавать проблемы. Если мы так и останемся на пятой позиции, значит, это наш максимум. Вам следует спросить об этом руководство. Моя задача — работать, и я делаю это 24 часа в сутки", — цитирует Конте The Guardian.