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Таккинарди: «Надеюсь, Конте покинет „Челси“. В Англии его просто затравили»
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Таккинарди: «Надеюсь, Конте покинет „Челси“. В Англии его просто затравили» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди считает, что главный тренер «Челси» Антонио Конте, бывший одноклубник Таккинарди и напарник по сборной Италии, должен оставить свой пост в лондонском клубе.
«Я надеюсь, что Конте покинет «Челси», ведь в этом году ему пришлось там очень тяжело. Его много критиковали, его просто затравили. В прошлом сезоне на него не оказывали такого давления. А этот сезон для него стал просто резней.
Думаю, он устал, я прямо вижу это. Он истощен, СМИ не прекращают говорить о том, что он близок к отставке с третьей игры сезона.
Не думаю, что он продолжит тренировать «Челси». И дело тут не в деньгах. Антонио нужно быть счастливым, иметь мотивацию, поэтому я считаю, что это его последние месяцы в «Челси». «ПСЖ» может стать хорошим вариантом для него», — цитирует Таккинарди calciomercato.com.
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