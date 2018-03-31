Таккинарди: «Надеюсь, Конте покинет „Челси“. В Англии его просто затравили»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди считает, что главный тренер «Челси» Антонио Конте, бывший одноклубник Таккинарди и напарник по сборной Италии, должен оставить свой пост в лондонском клубе.

«Я надеюсь, что Конте покинет «Челси», ведь в этом году ему пришлось там очень тяжело. Его много критиковали, его просто затравили. В прошлом сезоне на него не оказывали такого давления. А этот сезон для него стал просто резней.

Думаю, он устал, я прямо вижу это. Он истощен, СМИ не прекращают говорить о том, что он близок к отставке с третьей игры сезона.

Не думаю, что он продолжит тренировать «Челси». И дело тут не в деньгах. Антонио нужно быть счастливым, иметь мотивацию, поэтому я считаю, что это его последние месяцы в «Челси». «ПСЖ» может стать хорошим вариантом для него», — цитирует Таккинарди calciomercato.com.