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Новиков: никто не хочет попадать на Восток, но выбор пал на «Торпедо»
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Новиков: никто не хочет попадать на Восток, но выбор пал на «Торпедо» 

Чемпионат.com 1 час назад
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о переводе «Торпедо» в Восточную конференцию. «Этот вопрос стоял ещё раньше, когда делились на конференции, и „Торпедо“ тоже попадало на Восток. Понятно, что никто не хочет туда попадать ввиду разъездов и большой географии. И „Торпедо“ удалось сохраниться на Западе. Сегодня же чисто технически одна команда должна была туда перейти. И выбор пал на „Торпедо“. Да, это разъезды, будет тяжело в физическом и психологическом плане из-за перелётов. Но кто-то должен был туда уйти. Здесь потерь нет. Спортсмены должны быть ко всему готовы, как солдаты», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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